La Puglia sempre più fotovoltaica la Coldiretti | oltre 6mila ettari usati Difendere patrimonio terre fertili

In Puglia i pannelli fotovoltaici a terra “hanno mangiato 6.130 ettari", ovvero “il dato più alto d’Italia pari al 34% di tutti gli impianti nazionali, togliendo prospettive di lavoro in agricoltura anche ai giovani”. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti Puglia, sulla base dei dati ISPRA, in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

puglia - fotovoltaica

Allarme Coldiretti, Puglia assetata con campi a secco - La Puglia è assetata con i campi a secco per la stagione irrigua che non parte a causa di dighe vuote nel Foggiano e nel Barese e impianti fatiscenti e fermi a Taranto, provincia che dipende ... Segnala ansa.it

Coldiretti, in Puglia nel 2025 già 5 eventi atmosferici estremi - Sono già cinque gli eventi atmosferici estremi che si sono verificati nel 2025 in Puglia, con alberi caduti nel Salento e allagamenti e smottamenti nel Barese. Secondo ansa.it