La Puglia sempre più fotovoltaica allarme Coldiretti | Consumati 160mila ettari 28mila a Foggia
In Puglia i pannelli fotovoltaici a terra “hanno mangiato 6.130 ettari", ovvero “il dato più alto d’Italia pari al 34% di tutti gli impianti nazionali, togliendo prospettive di lavoro in agricoltura anche ai giovani”. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti Puglia, sulla base dei dati ISPRA, in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: puglia - fotovoltaica
La Puglia sempre più fotovoltaica, allarme Coldiretti: "Consumati 160mila ettari, 28mila a Foggia" - 30%) con la superficie agricola utilizzabile a causa dell’abbandono e della cementificazione che rende le ... Secondo foggiatoday.it