La prova che l’esperimento di love is blind non funziona

La stagione 9 di Love Is Blind ha suscitato molte discussioni a causa di un episodio che si è concluso con una rottura improvvisa prima ancora che le coppie raggiungessero il Messico. Questo momento, tra i più imbarazzanti del reality, ha messo in luce una realtà scomoda riguardo l'efficacia dell'esperimento sociale proposto dal programma. Dal suo debutto su Netflix nel febbraio 2020, Love Is Blind ha riscosso un enorme successo, diventando uno degli show più seguiti e rinnovati fino alla decima stagione. l'esperimento sociale di love is blind e le sue criticità. come funziona il format del programma.

