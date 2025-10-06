La prospettiva che ti cattura sempre

Lecceprima.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 ***SALVE - Lo scatto di una lettrice da Pescoluse, la marina di Salve. Ce lo invia Rita Zacheo.   LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prospettiva - cattura

Prospettiva Dante: ai Chiostri Danteschi di Ravenna il premio Dante-web a Jacopo Veneziani - Con il Premio Dante Web, introdotto lo scorso anno per valorizzare chi sta contribuendo a rinnovare la comunicazione culturale sulla rete, si conclude la ... ravennanotizie.it scrive

Cattura un calamaro gigante: l’animale si difende spruzzando inchiostro in faccia al pescatore - Pigon, un pescatore delle Filippine, si è ritrovato in una situazione alquanto bizzarra dopo aver avuto successo nella cattura di un calamaro gigante. Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Prospettiva Cattura