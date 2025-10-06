La promessa | jana accetta una proposta cruz cerca di allontanare catalina
La soap opera spagnola La Promessa continua ad appassionare il pubblico con una programmazione ricca di colpi di scena e rivelazioni. In questa settimana, dal 6 al 12 ottobre 2025, si assisterà a sviluppi che potrebbero cambiare radicalmente le dinamiche tra i personaggi principali. Tra intrighi, alleanze e segreti nascosti, la narrazione si intensifica, coinvolgendo gli spettatori in un susseguirsi di eventi emozionanti. andamento della trama dal 6 al 12 ottobre 2025. inizio settimana: le novità di lunedì 6 ottobre. All’apertura della settimana, Jana riceve un’offerta che potrebbe rappresentare una svolta decisiva nella sua vita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: promessa - jana
La Promessa anticipazioni 14 luglio: Martina e Curro si lasciano, Jana rifiuta il compromesso dei marchesi
La Promessa Anticipazioni dal 20 al 26 luglio 2025: Jana nuova signora della tenuta ma a caro prezzo!
La Promessa Anticipazioni 23 luglio 2025: Jana pronta alla sua nuova vita mentre Petra si vendica di Marcelo!
«In quella stanza ha dormito Dolores, madre di Jana e di Curro». Domani alle 19:40 su Rete 4 torna La Promessa, la soap spagnola ambientata vicino Cordova, disponibile anche su Mediaset Infinity, sia in streaming che on demand. Le storie della famiglia Lu Vai su Facebook
La Promessa, trame spagnole: Jana accetta di trasferirsi a Milano con Manue - Nelle prossime puntate de La Promessa, in onda su Rete 4, Manuel Lujan (Arturo García Sancho) riceverà un’allettante proposta di lavoro da Pedro in una fabbrica di Milano. Segnala it.blastingnews.com
La Promessa 29 settembre – 5 ottobre 2025: Jana riceve una proposta, Cruz vuole cacciare Catalina - Jana riceve una proposta, Cruz vuole cacciare Catalina e Petra scopre un segreto. Come scrive maridacaterini.it