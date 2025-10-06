La Promessa anticipazioni dal 13 al 19 ottobre 2025 | Martina torna con Jacobo Lorenzo offre un prestito Catalina si rimette in piedi

Martina rientra a La Promessa e presenta Jacobo come promesso sposo, spiazzando la famiglia. Lorenzo prova a comprare fiducia offrendo un prestito al casato; nel frattempo Catalina, con il via libera del dottor Ferrer, può tornare alla vita di tutti i giorni, mentre Alonso e Manuel discutono dell’eredità (con il palazzo di Cádiz in ballo) . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

