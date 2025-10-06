La Promessa anticipazioni 7 ottobre | Angela fa una rivelazione a sua madre Leocadia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Angela arriva alla tenuta senza preavviso infastidendo Alonso. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: la contrarietà di Leocadia alla decisione della figlia. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Il viaggio di nozze di Jana e Manuel si è concluso e, dopo aver salutato con affetto ad Antonio e Nica, i due contadini che li hanno accuditi, sono tornati alla tenuta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

