La Promessa Anticipazioni 7 ottobre 2025 | Leocadia riabbraccia sua figlia arriva Angela!

Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 7 ottobre 2025? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

promessa anticipazioni 7 ottobreLa Promessa, anticipazioni martedì 7 ottobre 2025: Angela sconvolge la tenuta - Come vedremo in queste anticipazioni de La Promessa, riguardanti la puntata che andrà in onda il giorno martedì 7 ottobre 2025, la figlia di Leocadia arriva a palazzo con ... Lo riporta msn.com

Trame La Promessa dal 6 al 12 ottobre, anticipazioni - 12 ottobre: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. Segnala tvserial.it

