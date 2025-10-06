La Promessa Anticipazioni 7 ottobre 2025 | Leocadia riabbraccia sua figlia arriva Angela!
Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 7 ottobre 2025? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni
La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono
La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina si prende la sua rivincita e sposa Adriano in gran segreto
La Promessa, anticipazioni: la gravidanza di Jana allarma Alonso • Nelle nuove puntate de La Promessa, Jana dovrà subire i commenti dei marchesi alla notizia della sua dolce attesa: le reazioni inaspettate turberanno la ragazza. - X Vai su X
Le anticipazioni di "La Promessa" svelano colpi di scena drammatici! ? Jana scoprirà che Leocadia è responsabile della morte di sua madre Dolores e della moglie di Alonso, Carmen. La confessione arriverà troppo tardi: Leocadia, in un momento feroce, le Vai su Facebook
La Promessa, anticipazioni martedì 7 ottobre 2025: Angela sconvolge la tenuta - Come vedremo in queste anticipazioni de La Promessa, riguardanti la puntata che andrà in onda il giorno martedì 7 ottobre 2025, la figlia di Leocadia arriva a palazzo con ... Lo riporta msn.com
Trame La Promessa dal 6 al 12 ottobre, anticipazioni - 12 ottobre: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. Segnala tvserial.it