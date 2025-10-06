La prima volta della piccola Lea allo stadio il Bologna stravince | la giornata perfetta di papà De Silvestri

Bologna, 6 ottobre 2025 – Lea allo stadio e Bologna vittorioso, per la gioia di papà “Lollo” e di tutto il mondo rossoblù. “ Mia figlia nascerà qui e la porterò in campo ”, così aveva detto De Silvestri, 37 anni, alla fine dello scorso campionato, annunciando che la sua carriera sarebbe proseguita, spinta ancor più forte da quello che da lì a poco sarebbe successo, diventando papà per la prima volta, qualche settimana più tardi, il 23 luglio. Quando fuggì dal ritiro di Valles, per andare ad abbracciare Carlotta e la piccola Lea, appendendo un fiocco rosa su sfondo rossoblù. E il ‘sindaco’ (questo da tempo il suo soprannome sotto alle “Due Torri”) la promessa l’ha mantenuta, ieri, in occasione di Bologna-Pisa, con Lea sugli spalti accanto alla mamma, tra i 28mila del Dall’Ara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

