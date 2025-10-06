La Prima estate al festival di Lido di Camaiore i primi grandi nomi | Nick Cave Gorillaz e Twenty One Pilots

Lanazione.it | 6 ott 2025

Lido di Camaiore (Lucca), 6 ottobre 2025 –  La Prima Estate si prepara a una quinta edizione indimenticabile e accende il palco con tre grandi nomi. Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots e Gorillaz sono i primi headliner del festival, i primi due nell’unica data italiana del loro tour. La location è sempre il Parco BussolaDomani, un palco unico a pochi passi dal mare, affacciato sul Tirreno e abbracciato dalle Alpi Apuane. Il festival nato in Versilia a Lido di Camaiore conferma dunque la sua visione internazionale e torna anche quest’anno con la formula dei due weekend di giugno: dal 19 al 21 e dal 26 al 28. 🔗 Leggi su Lanazione.it

