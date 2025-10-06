La Prima Estate 2026 headliners Nick Cave Twenty One Pilots e Gorillaz

Spettacolo.eu | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nick Cave & The Bad Seeds,  Twenty One Pilots e Gorillaz  sono i primi  headliners della line-up del festival La Prima Estate 2026. La Prima Estate si prepara a una quinta edizione indimenticabile e accende il palco con tre grandi nomi. Nick Cave & The Bad Seeds,  Twenty One Pilots  e  Gorillaz  sono i primi  headliners  della line-up del festival, i primi due  nell’unica data italiana del loro tour. La location è sempre il  Parco BussolaDomani, un  palco unico  a pochi passi dal mare, affacciato sul Tirreno e abbracciato dalle Alpi Apuane. Il festival nato in Versilia a  Lido di Camaiore  conferma dunque la sua visione internazionale e torna anche quest’anno con la formula dei due weekend di giugno:  dal 19 al 21 e dal 26 al 28. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

la prima estate 2026 headliners nick cave160twenty one pilots160e160gorillaz

© Spettacolo.eu - La Prima Estate 2026, headliners Nick Cave, Twenty One Pilots e Gorillaz

In questa notizia si parla di: prima - estate

Mediterranea di Giuni Russo rivive 40 anni dopo la sua nascita grazie a una nuova versione remix. È la prima summer hit di Vanity Fair. E sarà la colonna sonora di questa estate

Mediterranea di Giuni Russo rivive 40 anni dopo la sua nascita grazie a una nuova versione remix. È la prima summer hit di Vanity Fair. E sarà la colonna sonora di questa estate

Tutte le migliori opportunità per lavorare all’estero in estate (anche se è la vostra prima volta fuori casa)

prima estate 2026 headlinersLA PRIMA ESTATE 2026 la line up: NICK CAVE & THE BAD SEEDS, GORILLAZ E TWENTY ONE PILOTS [Info e Biglietti] - Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots e Gorillaz sono i primi headliners della line- newsic.it scrive

prima estate 2026 headlinersParis Fashion Week primavera-estate 2026: calendario, debutti e maison storiche - Scopri il calendario completo, i debutti più attesi e le maison storiche protagoniste della Paris Fashion Week primavera- Segnala atomheartmagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Prima Estate 2026 Headliners