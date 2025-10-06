La Pistoiese si è un po’ inceppata Il muro della Pro Palazzolo regge
PISTOIESE 0 PRO PALAZZOLO 0 PISTOIESE (3-4-1-2) Arlanch; Costa Pisani, Gennari, Venturini; Bastianelli (16' st Pellegrino), Alluci (46' st Sciortino), Maldonado (30' st Rossi), Boschetti (16' st Campagna); Russo; Diallo (16' st Alagna), Pinzauti. A disposizione: Giuliani, Accardi, Kovalenko, Polvani, Rossi. Allenatore: Andreucci PRO PALAZZOLO (3-4-1-2) Piombino; Cerri (1' st Mafezzoni), Allievi, Alari; Mattioli, Pinardi, Ghidini (34' st Cristini), Di Masi; Ragazzoni (39' st Desiato); Minessi (42' st Rizza), Capone (46' st De Respinis). A disposizione: Mondello, Coly, Cantaboni, Uberti. Allenatore: Didu ARBITRO Leone di Avezzano NOTE Ammoniti Alluci e Piombino PISTOIA La Pistoiese non riesce a sfondare il muro della Pro Palazzolo e al Melani non va oltre lo 0-0 contro la formazione bresciana.