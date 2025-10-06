’La persone che hanno fatto la pace’ via a un ciclo di incontri

’Rifiutiamo le armi: Augusto Masetti e Rosa Genoni, antimilitarismo e pacifismo tra la Belle Époque e la Grande Guerra ’. E’ questo il titolo dell’appuntamento con cui, domani alle ore 18.30, si aprirà il ciclo di incontri, sulla storia contemporanea a Modena, ’Peace-makers. Persone che hanno fatto la pace’, tenuto dallo storico e saggista Daniel Degli Esposti e che nasce dalla volontà di far emergere le molteplici esperienze del pacifismo in un’epoca sempre più segnata dalle tragedie delle guerre e dall’illusione del riarmo. Gli incontri saranno quattro e si svolgeranno presso la sala civica di via Marie Curie 22B, con inizio alle ore 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

