Dopo una notte di terrore, e quando raggiunge al sicuro la Polonia, la vicepresidente Pd del Consiglio comunale ritrova la voglia di scherzare. Pubblica sui social un selfie con la sorella Daniela («prova di esistenza in vita») e commenta: «Abbiamo concluso la missione col botto!». C'era anche Roberta Osculati tra i 110 attivisti italiani a bordo del treno che ieri notte è stato sfiorato dai raid russi su Leopoli. Partiti da Kiev, si sono trovati sotto il massiccio attacco russo di ritorno dalla decima missione del Mean (Movimento europeo di azione non violenta), a cui hanno partecipato 35 associazioni da Agesci ad Azione Cattolica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Pd Osculati sotto i raid russi: "Che paura"