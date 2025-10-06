La parabola dei preti influencer | stanno seguendo un copione che i social conoscono bene
Dopo il caso di don Alberto Ravagnani, ora arriva un altro video da un prete influencer. Don Roberto Fiscer ha pubblicato un video in cui dice di voler lasciare i social per i commenti ricevuti. Nulla di nuovo. Anzi. I casi, i commenti negativi e gli annunci sulla fine della presenza sui social sono eventi canonici nella vita di un influencer. 🔗 Leggi su Fanpage.it
