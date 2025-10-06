La Nuova Sondrio non si sblocca neanche a Voghera
Non basta una prestazione più che accettabile della Nuova Sondrio su un campo a dir poco in pessime condizioni nello stadio Parisi di Voghera per ottenere i primi punti di questo campionato di serie D girone B giunto alla sesta giornata. Pesano come macigni due decisioni arbitrali estremamente. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Serie D - 6a Giornata Vogherese - Nuova Sondrio ? Domenica 5 Ottobre - h15:00 Stadio Giovanni Parisi - Voghera (PV)
