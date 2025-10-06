La nuova sfida del Santa Maria di Terni | Telemedicina leva fondamentale per integrare ospedale e territorio

Si è insediato questa mattina – 6 ottobre - il nuovo direttore sanitario dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, il dottor Domenico Montemurro, nominato con delibera dal direttore generale Andrea Casciari per il triennio 2025-2028.Il dottor Montemurro, che ha incontrato oggi il direttore. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

