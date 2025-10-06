La nuova indagine di Brescia sull' ex pm di Garlasco tra pizzini auto di lusso e ristoranti
La procura di Brescia sta lavorando nel silenzio sul fascicolo aperto per corruzione in atti giudiziari che si inserisce nel più ampio caso di Garlasco e dell'omicidio di Chiara Poggi. Secondo la procura di Brescia che ha iscritto il procuratore Mario Venditti nel registro degli indagati, l'ex pm della procura di Pavia avrebbe chiesto, in cambio di tangenti, l'archiviazione (poi decisa dal giudice preliminare) del fascicolo aperto contro Andrea Sempio per omicidio nel caso di Garlasco. Tuttavia, come riferisce il quotidiano La Verità, ci sarebbe un altro procedimento sul quale lavora la procura di Brescia, che al momento si muove sottotraccia, che sarebbe partito dai racconti dei carabinieri che lavoravano alla procura di Pavia quando c'era Venditti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
