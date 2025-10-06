La notte nel cuore Bünyamin dona il rene e Samet non muore? La verità

Alla fine, ne La notte nel cuore Samet muore? Vi anticipiamo subito che il destino del marito di Sumru non prevede un lieto fine. Infatti, non arriva sano e salvo fino al finale. Ma ciò dipende da Bünyamin? La risposta è no. Per capire cosa succede è necessario fare il punto delle situazione. Samet necessita attualmente di un trapianto di rene e l’unico compatibile è proprio colui sul quale nessuno avrebbe mai puntato. Parliamo di Bünyamin, che in realtà è il primo figlio, mai riconosciuto, di Samet. Dopo aver scoperto che Tahsin è uno?analan, ora tocca al fidato uomo della villa cercare di ottenere ciò che è sempre stato suo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

