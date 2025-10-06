La notte di terrore dei volontari | Svegliati dalla pioggia di colpi
LEOPOLI (Ucraina) "Vedevo i bagliori, i puntini rossi, vedevo i colpi e li sentivo arrivare. Sono state le quattro ore più spaventose della mia vita". Sarah Brizzolara ha visto la morte in faccia l’altra notte e racconta la sua esperienza dal treno sfiorato dal bombardamento "più spaventoso" di cui è stata oggetto la città di Leopoli dall’inizio del conflitto in Ucraina. Lei era lì, 29 anni, consigliera comunale di Monza del Pd e impegnata nel sociale, studi di filosofia e cintura nera d judo, in viaggio nella grande missione umanitaria alla quale prendono parte 35 associazioni (Mean–Movimento europeo di azione non violenta), lei che dal 1° ottobre era andata in Ucraina per incontrare popolazioni e amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La notte di terrore dei volontari: "Svegliati dalla pioggia di colpi" - Il racconto di Sarah Brizzolara, consigliera comunale a Monza: dormivano tutti poi lo stop improvviso "Il frastuono della contraerea, vedevo il bagliore dei proiettili: sono state quattro ore di angos ... Da msn.com
"Svegliati in piena notte, panico tra la gente" - L’ascolano Simone Traini, operatore di ripresa in Ucraina per il Tg1: "Le forze speciali ci avevano scambiato per spie russe" "Siamo stati svegliati in piena notte da colpi di mortaio". Lo riporta ilrestodelcarlino.it