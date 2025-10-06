La Nazionale lo aveva chiamato poi gli hanno preferito Gattuso | La clamorosa rivelazione da Coverciano
La Nazionale lo aveva chiamato, poi gli hanno preferito Gattuso La clamorosa rivelazione da Coverciano"> La Nazionale azzurra aveva fatto il suo nome per il futuro ma alla fine è stato preferito Gattuso, attuale ct della rappresentativa. Dal ritiro di Coverciano è emersa una rivelazione che ha lasciato tutti di stucco. Stiamo parlando di un calciatore convinto di aver finalmente ottenuto la chiamata in Nazionale. Una gioia immensa, la sensazione di aver raggiunto un traguardo sognato da sempre. Ma le cose non sono andate come sperava. Il giocatore ha spiegato che dopo quella telefonata iniziale tutto si è complicato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: nazionale - aveva
Arteta: "Calafiori? Sarà il suo anno. Dopo la Nazionale aveva spesso problemi fisici..."
Mohamed Bonga è morto per una malattia epatica: il portiere della nazionale egiziana aveva 36 anni
La bandiera della Virtus aveva 68 anni: storici l’argento ai Giochi dell’80 e l’oro europeo nell’83 con la Nazionale. Addio a Bonamico, un ’Marine’ generoso tra i canestri
GORIZIA - L'uomo aveva appena varcato il confine nazionale e con lui c'erano cittadini turchi privi di documentazione necessaria all'accesso nel Paese. Si trova nel carcere di via Barzellini. ISCRIVITI anche al nostro canale Telegram -> https://t.me/ilgorizian Vai su Facebook
La Direzione Nazionale ha approvato i documenti che cambieranno la discussione sulla sanità. La nostra competenza contro la disinformazione. 1. #Riforma502/92 2. #Contratto22_27 3. #ViolenzaSSN (Misure di tutela operatori) Solo contenuti. Il silenzio non - X Vai su X