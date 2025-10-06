La mostra Prologos Alchimie fantastiche verso la conclusione
BRINDISI – Brindisi, Finissage della mostra “Prologos. Alchimie fantastiche” 20 giugno - 10 ottobre, patrocinata da Regione Puglia e Consiglio Regionale della Puglia.Quale momento conclusivo della mostra, una performance live “Life’s Art” in cui le opere esposte saranno interpretate da Lucia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
