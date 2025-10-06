La mostra Domenica Regazzoni | Lucio Dalla – A 4 mani racconta in oltre trenta quadri un lungo sodalizio artistico e una grande amicizia Ne parliamo con l' artista Domenica Regazzoni
U na pittrice lombarda s’appassiona alla musica e ai versi di Lucio Dalla e pensa di tradurli sulla tela. Lei gli chiede se può, lui la studia, poi le dà carta bianca. Nascono una collaborazione e un’amicizia che si chiudono solo con la scomparsa del cantautore, nel 2012, e che vengono ripercorse, dal 25 ottobre al 29 novembre, nella mostra Domenica Regazzoni Lucio Dalla – A 4 mani, nell’Open Space della Galleria Immaginaria, a Firenze. Lucio Dalla e la sua musica al cinema con “DallAmeriCaruso”: il trailer X Quaranta quadri e un’esperienza immersiva che celebrano la profonda sintonia artistica e umana, nata a metà degli anni Novanta, tra la pittrice lombarda e il cantautore bolognese. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: mostra - domenica
Mostra Mondo Mizuki, Mondo Yokai fino a domenica 31 agosto
Mostra di pittura “Art Exhibition” il venerdì, sabato e domenica
Mostra Venezia, domenica di stelle: oggi Cate Blanchett e Jude Law
#innova7 "EQUILIBRIO" - Gli eventi e le mostre di domenica 5 ottobre a Settimo Torinese Spettacolo di circo contemporaneo "Non m'indosso" Piazza della Libertà Ore 17.00 ? Ingresso libero senza prenotazione Mostra Amphibia - Anteprima Set Vai su Facebook
Domenica Regazzoni e Lu Zhiping. Convergenze Parallele - Procedimenti differenti, tecniche che parlano il linguaggio di tradizioni fra loro distanti, ma unite in un senso di comune e raffinata eleganza. Lo riporta panorama.it
A Taranto la mostra 'A volte basta una canzone' su Lucio Dalla - Dopo il successo all'Archivio di Stato di Bologna, arriva per la prima volta in Puglia la mostra "A volte basta una canzone. Da ansa.it