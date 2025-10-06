U na pittrice lombarda s’appassiona alla musica e ai versi di Lucio Dalla e pensa di tradurli sulla tela. Lei gli chiede se può, lui la studia, poi le dà carta bianca. Nascono una collaborazione e un’amicizia che si chiudono solo con la scomparsa del cantautore, nel 2012, e che vengono ripercorse, dal 25 ottobre al 29 novembre, nella mostra Domenica Regazzoni Lucio Dalla – A 4 mani, nell’Open Space della Galleria Immaginaria, a Firenze. Lucio Dalla e la sua musica al cinema con “DallAmeriCaruso”: il trailer X Quaranta quadri e un’esperienza immersiva che celebrano la profonda sintonia artistica e umana, nata a metà degli anni Novanta, tra la pittrice lombarda e il cantautore bolognese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La mostra "Domenica Regazzoni | Lucio Dalla – A 4 mani" racconta in oltre trenta quadri un lungo sodalizio artistico e una grande amicizia. Ne parliamo con l'artista, Domenica Regazzoni