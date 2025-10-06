La morte di Dolores Dori nel Bresciano fermati la madre e il figlio 16enne | sul cellulare del ragazzo il video del delitto

I carabinieri hanno fermato la madre 59enne e il figlio 16enne di Dolores Dori, la 44enne uccisa a Lonato del Garda, nel Bresciano. La madre e la donna, presente il ragazzo che avrebbe ripreso la scena con il proprio smartphone, si sarebbero recati in auto nel campo nomadi di Lonato e avrebbero sparato all’indirizzo di alcune persone. Tra queste l’uomo che a sua volta avrebbe risposto al fuoco. 🔗 Leggi su Feedpress.me

