La morte di Charlie Kirk segna l' inizio di una frattura politica che durerà decenni così Raffaele Alberto Ventura e Davide Piacenza al Wired Next Fest Trentino 2025
Trump ha fatto cadere la maschera dimostrando che anche la destra usa la cancel culture che tanto contestava alla sinistra. Dall'altra parte Ventura spiega come la crisi dei valori liberali alimenterà questa polarizzazione per i prossimi decenni. 🔗 Leggi su Wired.it
Trump annuncia la morte dell’attivista MAGA Charlie Kirk
Simona Mangiante: la morte di Charlie Kirk e la violenza ideologica che dilania l’America
I pro Pal esultano per la morte di Charlie Kirk: "Sionista"
La morte di Kirk porta la pace tra Musk e Trump. Scrive Arditti - Il 21 settembre 2025, allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona, l’immagine di Donald Trump ed Elon Musk, spalla a spalla, al memorial di Charlie Kirk non è solo un momento di cordoglio, ma un atto ... Scrive formiche.net
L'assassinio di Charlie Kirk e l'aumento della violenza politica negli Stati Uniti - L'omicidio di Charlie Kirk segna un nuovo capitolo nella crescente polarizzazione politica americana. Lo riporta notizie.it