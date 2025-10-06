Lo storico pastificio La Molisana potrebbe aprire il suo primo stabilimento negli Stati Uniti. Giuseppe Ferro, amministratore delegato della società di Campobasso, lo ha annunciato ai giornalisti durante una conferenza stampa in cui si è parlato dei dazi che il governo Trump imporrà all’azienda. Le extra tariffe sui prodotti de La Molisana saranno del 107 per cento, a partire dal 2026. Ferro ha spiegato che l’azienda è stata sottoposta a una terza procedura di dumping e che una quarta è in arrivo. Poi ha parlato della possibilità di uno stabilimento negli Stati Uniti: «Cercheremo di discutere con l’amministrazione americana perché con dazi al 107 per cento per noi non è possibile lavorare». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Molisana vola in America: l’idea dello stabilimento negli Usa