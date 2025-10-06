La Molisana apre uno stabilimento negli Usa per sfuggire ai dazi
La Molisana, storico pastificio di Campobasso e uno dei simboli del Made in Italy nel mondo, è pronta a sbarcare negli Stati Uniti. Non con la solita rete di distribuzione, ma con un vero e proprio stabilimento di produzione oltreoceano. Lo scopo è aggirare il maxi-dazio del 107% imposto da Donald Trump. A queste condizioni, ha spiegato l’ad Giuseppe Ferro, “per noi non è possibile lavorare”. Ferro è intervenuto nel corso di un incontro con la stampa dedicato all’impatto dei nuovi dazi imposti da Washington sulla pasta italiana. “Cercheremo di discutere con l’amministrazione americana”, ha specificato l’ad. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
