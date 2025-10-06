La Memoria delle Associazioni Culturali alla Marucelliana

Firenze, 6 ottobre 2025 - Venerdì pomeriggio, a partire dalle 16,30, la Biblioteca Marucelliana aprirà il Salone Monumentale di via Cavour 4347 per un appuntamento dedicato alla memoria civica e agli strumenti che la rendono fruibile oggi, con ingresso libero fino a esaurimento posti. L’iniziativa è promossa dal Centro Associazioni Culturali Fiorentine APS in collaborazione con la stessa Marucelliana. Dopo i saluti istituzionali di Silvia Castelli, Antonia Ida Fontana e Cristina Giachi, verranno presentati gli Atti del convegno “La memoria delle associazioni culturali come investimento per il futuro: studi, ricerche, editoria e fonti storiche”, svoltosi il 19 settembre del 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La Memoria delle Associazioni Culturali” alla Marucelliana

