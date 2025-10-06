la matita di degli angeli tra caricature e vignette il buon umore sul carlino

"Oggi potresti fare.". E lui aveva già capito cosa poteva inventarsi. Iniziavano così le telefonate quotidiane tra le redazione ed Enzo Degli Angeli, per anni vignettista e illustratore per le pagine del Carlino Modena. Nato a San Cesario sul Panaro l’11 novembre del 1948, Enzo Degli Angeli era insegnante di Educazione artistica. Si era diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Aveva il disegno nel sangue, prediligendo il tratto umoristico. E aveva nella caricatura dei personaggi famosi la sua specialità. Del resto i suoi disegni erano già stati diffusi attraverso le sue pubblicazioni in cui comparivano proprio i "ritratti" dei cosiddetti vip di paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

