La Massese travolge la Real Cerretese I bianconeri di Marselli dirigono il gioco

6 ott 2025

REAL CERRETESE 0 MASSESE 2 REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Dal Porto, Nieri, Romiti, Mordagà, Melani, Gargiulo, Mallardo, Bouhafa, Volpi. A disp.: Cirillo, Tramacere, Cappelli, Pievani, Sogli, Lapi, Ferrara. All.: Petroni. MASSESE: Gatti, Maffei, Marchini, Lucaccini, Lasagna, Bertipagani, Grasselli, Caponi, Buffa, Marabese, Lucchesi. A disp.: Cozzolino, Bonni, Favret, Biagi, Bacci, Centonze, Mariani, Baudi, Grasso. All.: Marselli. Arbitro: Isnardi di Albenga (assistenti Scanu del Valdarno e Mengoni di Pistoia). Marcatori: 35’ Buffa, 44’ rig. Caponi. CERRETO GUIDI – Importante successo esterno della Massese, che grazie ad un ottimo primo tempo sbanca il Palatresi di Cerreto Guidi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

