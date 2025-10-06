La Marvel ha trovato il perfetto erede di Hugh Jackman?
Un nuovo attore ha appena vestito i panni di Wolverine — anche se non in un progetto del Marvel Cinematic Universe — e potrebbe essere la scelta ideale per raccogliere l'eredità di Hugh Jackman nei prossimi film sugli X-Men. Nel settembre 2025, Insomniac Games ha pubblicato il trailer ufficiale del suo nuovo videogioco Marvel's Wolverine, in cui il celebre mutante artigliato viene interpretato (sia come voce che nel motion capture ) dall'attore australiano Liam McIntyre. Il trailer mostra Logan combattere contro nemici iconici come Omega Red, Mystica e altri avversari dotati di potenziamenti cibernetici, e ha già conquistato i fan per la sua intensità e fedeltà al personaggio.
