La mappa dei quartieri emergenti dove i prezzi delle case stanno volando e quelli dove calano

Ravennatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono prezzi che continuano a salire, ma in qualche caso si può essere fortunati e andare incontro a costi leggermente in calo. Ma quali sono i quartieri di Ravenna più "richiesti" in cui abitare? Lo scopriamo tramite l'ultima indagine del gruppo Tecnocasa, attraverso i dati sul mercato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mappa - quartieri

In pensione con 50mila euro: la mappa delle città (e dei quartieri) dove si guadagna di più dopo una vita di lavoro

Zone d'oro e quartieri economici (con prezzi in aumento). La mappa delle case di Firenze che fanno gola

I quattro quartieri dove a Milano i giovani comprano casa: la mappa

mappa quartieri emergenti prezziLa mappa dei quartieri "emergenti" dove i prezzi delle case stanno volando (e quelli dove calano) - Se in certe zone i prezzi vedono un cospicuo aumento, in altre al contrario si assiste a un calo. Lo riporta ravennatoday.it

Dove si compra meglio casa a Firenze: dal centro alla periferia, la mappa dei prezzi - Nel cuore della città i valori sono alle stelle, ma ci sono ottime occasioni da investimento spostandosi. firenzetoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mappa Quartieri Emergenti Prezzi