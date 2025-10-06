A Castelbuono, tra i monti siciliani delle Madonie, la manna non cade dal cielo come quella che nella Bibbia sfama gli ebrei nel deserto. In questa zona, come nella vicina Calabria, si esercita l’arte antica di intagliare la corteccia del frassino, secondo incisioni precise e con strumenti tradizionali, per estrarne un dolcificante naturale che gocciola in stalattiti di linfa chiamate “cannoli”. E questa manna è uno degli ingredienti più originali di torroni e dolci tipici, ma soprattutto del panettone del sud, quello che ha osato sfidare la tradizione milanese e sganciarsi dal periodo natalizio per arrivare sulle tavole tutto l’anno e in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La manna e il Panettone del sud