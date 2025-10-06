La mamma di Andrea Trentini a Che tempo che fa | Non sappiamo come si sia mosso il governo nei primi mesi eravamo preoccupati
"Nei sei mesi in cui non abbiamo avuto sue notizie eravamo in pensiero, eravamo preoccupatissimi, perché con tanto silenzio può sparire anche un uomo", così la mamma di Alberto Trentini, Armanda Colusso, ha raccontato a Che tempo che fa sul Nove, i primi mesi senza avere notizie del figlio. "Quando lui si spostava mandava un messaggio, invece l'ultimo messaggio è stato ' Sono all'aeroporto e sto partendo per un'altra missione '. Io aspetto, come al solito, che mi mandi anche la piantina di dov'è arrivato con Google Maps e invece non è arrivato niente. Ho passato la notte e il giorno, fino alla sera quando ci hanno detto che era stato fermato.
Alberto Trentini, mamma Armanda a 'Che Tempo Che Fa': «Giorgia Meloni mi ha promesso che farà il possibile per liberare mio figlio»
