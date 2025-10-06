La magia senza tempo del Lago dei Cigni | il tour italiano parte da Torino con la star Jana Salenko

Torinotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento imperdibile per gli amanti della danza classica si prepara ad arrivare in Italia. Dal 6 al 12 novembre, l'European Classical Ballet porterà in tournée uno dei titoli più amati e iconici del repertorio mondiale: "Il Lago dei Cigni" di Pëtr Il'i??ajkovskij. Il tour italiano sarà. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: magia - tempo

Arte, magia senza tempo: raffinata collettiva internazionale alla galleria ARTtime

Campione mondiale di magia : "L’illusione è vera arte, sfido il concetto di tempo"

Fermava il tempo con un click: Cartier-Bresson e la magia nascosta in ogni scatto

magia senza tempo lagoComacchio, magia senza tempo di una città sospesa sull’acqua - Immersa nel silenzio sospeso del Delta del Po, Comacchio è una città che incanta con la sua bellezza discreta e senza tempo. Secondo poliziapenitenziaria.it

Gusto a Mille, Evergreen sul lago, la vodka della valle e una composta top - È prerogativa delle insegne di qualità nate col piede giusto e gestite con cura e attenzione. Segnala bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Magia Senza Tempo Lago