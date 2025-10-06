La magia di Backdoor 43 il bar più piccolo del mondo

Il bar più piccolo del mondo si trova a Milano, nel cuore dei Navigli, in Ripa di Porta Ticinese al numero 43 e si chiama Backdoor 43. Lo trovate accanto al Mag, uno dei bar del gruppo Farmily di Flavio Angiolillo, bartender italo francese, che ha anche Mag La Pusterla, lo speakeasy 1930 e Iter. Backdoor 43 è un luogo incredibile. Grande 3 o 4 metri quadri, dichiamo tre volte una cabina del telefono, ha posto solo per quattro persone, meglio se soltanto due, così che possano stare arrampicati al minuscolo bancone. Naturalmente questo tipo di configurazione fa sì che lo spazio vada prenotato in anticipo, di ora in ora: si può scegliere di prenotare un solo slot oppure di trattenersi più a lungo e nel corso della permanenza si può interagire con uno dei tre bartender che si alternano (io ho avuto in sorte il palermitano Pierluigi detto Gigi). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

