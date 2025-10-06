La madre di Trentini in tv | Roma parli con Caracas

Repubblica.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Armanda Colusso intervistata da Fabio Fazio: “Meloni mi ha promesso che si sarebbe impegnata per liberare Alberto. Come famiglia non sappiamo cosa abbia fatto il governo nei primi mesi della detenzione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

la madre di trentini in tv roma parli con caracas

© Repubblica.it - La madre di Trentini in tv: “Roma parli con Caracas”

In questa notizia si parla di: madre - trentini

Trentini, l’accusa della madre: “Da otto mesi il governo tace”

Madre Trentini, 'su nostro figlio Meloni tace'

Alberto Trentini detenuto in Venezuela, la madre: “Su nostro figlio Giorgia Meloni tace”

madre trentini tv romaCaso Alberto Trentini: La madre ospite a Che Tempo Che Fa riaccende i riflettori sulla detenzione in Venezuela - La partecipazione di Armanda Trentini, madre del cooperante italiano Alberto Trentini, alla trasmissione Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio su La 9 riporta all’attenzione pubblica un caso che, a ... Secondo corrieredellumbria.it

madre trentini tv romaMeloni chiama la madre di Trentini: “Impegno massimo del governo per liberarlo dal carcere venezuelano” - È la prima volta che la premier nomina pubblicamente l'operatore sanitario veneziano dopo 310 giorni di prigionia ... Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Madre Trentini Tv Roma