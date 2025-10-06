La madre di Alberto Trentini | Nei primi mesi non sappiamo cosa ha fatto il nostro Governo
«Nei sei mesi in cui non abbiamo avuto sue notizie eravamo in pensiero, eravamo preoccupatissimi, perché con tanto silenzio può sparire anche un uomo. Quando lui si spostava mandava un messaggio, invece l’ultimo messaggio è stato “Sono all’aeroporto e sto partendo per un’altra missione”. Ho. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Alberto Trentini detenuto in Venezuela, la madre: “Su nostro figlio Giorgia Meloni tace”
La madre di Alberto Trentini: "Non sappiamo cosa abbia fatto il nostro governo in quei primi mesi"
Cooperante detenuto in Venezuela, Meloni alla madre di Alberto Trentini: "Massimo impegno"
Caso Alberto Trentini: La madre ospite a Che Tempo Che Fa riaccende i riflettori sulla detenzione in Venezuela - La partecipazione di Armanda Trentini, madre del cooperante italiano Alberto Trentini, alla trasmissione Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio su La 9 riporta all’attenzione pubblica un caso che, a ... Scrive corrieredellumbria.it
La mamma di Alberto Trentini ospite a Che Tempo Che Fa: “Non stancatevi di parlarne” - La nuova stagione su Nove della trasmissione di Fabio Fazio comincia con il caso del cooperante che, a quasi un anno dall’arresto, resta avvolto dal mistero, tra silenzi ufficiali e appelli pubblici ... Secondo italiaoggi.it