La Lube ritorna al completo Ecco Balaso Nikolov e Bottolo

A due settimane dal via dell'81esimo campionato di A1, ecco la Lube al completo. Dopo i rientri di Poriya e Gargiulo, più gli arrivi di Kukartsev e D'heer, oggi sono attesi all'Eurosuole Forum tre grandi protagonisti del Mondiale terminato con la conferma iridata dell'Italia ai danni della Bulgaria. In giornata infatti dovrebbero aggregarsi Balaso, Nikolov (entrambi nel sestetto ideale, Alex anche capocannoniere della kermesse) e Bottolo che ha deciso la finalissima a suon di ace. Gargiulo, in panchina nell'ultimo atto ma quasi sempre titolare nelle Filippine, è invece già a Civitanova e sabato è spuntato a sorpresa durante la conferenza stampa di presentazione di partnership commerciali.