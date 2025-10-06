La lettera agli studenti e ai ricercatori palestinesi in arrivo in UniPd da Gaza
La Presidente del Consiglio degli Studenti, Paola Maria Bonomo, ha scritto una lettera indirizzata ai ricercatori e agli studenti di Gaza che sono in procinto di arrivare a Padova per proseguire i corsi di studi. Nella Striscia non c'è rimasto più in piedi e nulla e anche ospedali e università. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: lettera - agli
La lettera agli studenti: "Le avversità ci temprano"
Enrico Galiano scrive una lettera agli addominali di Accorsi, «Mortacci tua»: l'attore gli risponde
Festa de L’Unità al veleno. Peluffo, lettera agli iscritti. La rabbia dei riformisti
«Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli» (Eb 13, 1). La lettera agli Ebrei suggerisci l'apertura all' imprevisto. L'inatteso è sempre una porta dischiusa su un'opportunità ancora ignota. Lo straniero può diventa Vai su Facebook
Sindaco Fano, una lettera agli studenti contro il bullismo. "I bulli distruggono se stessi. A scuola nessuno si senta solo" #ANSA - X Vai su X
Il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento si propone per l’accoglienza di studenti e ricercatori palestinesi - ssa Anna Maria Bernini, volta a favorire l’arrivo e l’inserimento in Italia di studenti e ricercatori palestinesi ... Segnala msn.com
La lettera della rettrice Sciuto: "No a nuovi accordi con Israele. Accogliamo vittime del conflitto" - La posizione del Politecnico, che potenzia le borse di studio e la diplomazia scientifica nel piano strategico. Secondo msn.com