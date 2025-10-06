La Lega e la guerriglia nelle piazze arriva la stretta | Chi organizza i cortei paga la cauzione Ira a sinistra | Giù le mani dagli scioperi
Roma – Almeno 41 poliziotti feriti al corteo di sabato e 126 in totale nei tre giorni di proteste. Identificati in 262 e 11 fermati per i disordini al tramonto, quando alcune centinaia di antagonisti sono usciti dal percorso e hanno cominciato gli scontri nel quartiere Esquilino, con cassonetti in fiamme e un’auto incendiata. Il bilancio della manifestazione per la Palestina fa arrabbiare i sindacati di polizia, mentre il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ringrazia il comandante dei carabinieri Salvatore Luongo per «l’equilibrio e la fermezza» e il suo sottosegretario leghista Nicola Molteni che annuncia una proposta di legge del Carroccio che prevede «la richiesta di garanzie finanziarie agli organizzatori e i promotori delle manifestazioni valutate a rischio da questori e prefetti». 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Polemiche dopo la guerriglia a Bologna. Bignami (FdI): “Lepore tollera qualsiasi cosa”. La Lega: “Arrestare chi invade l’autostrada”
Susanna Ceccardi. . Elly, ma davvero le chiami manifestazioni pacifiche? Decine di poliziotti feriti, devastazioni nelle stazioni, scontri, blocchi stradali e barricate in mezza Italia. Altro che pace: questa è guerriglia! La Lega è pronta a proporre una legge chiara
Nicola Molteni (Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno): "Inaccettabile, 126 agenti delle forze dell'ordine feriti. A loro va la nostra solidarietà. Dopo 3 giorni di guerriglia urbana, nonostante il loro straordinario lavoro è…
Slogan e minacce poi la guerriglia. Vergogna delle piazze "pacifiste" - Dallo sfregio alla statua di San Giovanni Paolo II alla bandiera di Hezbollah: la manifestazione di Roma è un campionario di odio.
