La Lega e la guerriglia nelle piazze arriva la stretta | Chi organizza i cortei paga la cauzione Ira a sinistra | Giù le mani dagli scioperi

Roma –    Almeno 41 poliziotti feriti al corteo di sabato e 126 in totale nei tre giorni di proteste. Identificati in 262 e 11 fermati per i disordini al tramonto, quando alcune centinaia di antagonisti sono usciti dal percorso e hanno cominciato gli scontri nel quartiere Esquilino, con cassonetti in fiamme e un’auto incendiata. Il bilancio della manifestazione per la Palestina fa arrabbiare i sindacati di polizia, mentre il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ringrazia il comandante dei carabinieri Salvatore Luongo per «l’equilibrio e la fermezza» e il suo sottosegretario leghista Nicola Molteni che annuncia una proposta di legge del Carroccio che prevede «la richiesta di garanzie finanziarie agli organizzatori e i promotori delle manifestazioni valutate a rischio da questori e prefetti». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

