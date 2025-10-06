Non sappiamo come sarà la stagione di Federico Bonazzoli, ma sappiamo che in sei giornate ha già realizzato due gol a San Siro. Né come sarà la stagione di Giovanni Simeone, ma da agosto ha già messo a segno due reti all’Olimpico. Vediamo la bellezza nel gol di Matías Soulé e nella traversa di Roberto Piccoli, nelle parate di Elia Caprile, ci si commuove per Christian Kabasele che segna e piange verso il cielo, i meme per il disinvolto derby dei presidenti meno amati, Lazio-Torino. Poi però cala la sera e si fa sul serio: il Napoli vince da grande squadra, come l’Inter lo fa in maniera scintillante, la Roma forza una situazione avversa in perfetto stile Gasperini (sta determinando più del previsto) e il Milan mantiene intatta la sua forza e prospettiva. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La Juventus è al momento una mezza accozzaglia in cerca di un autore