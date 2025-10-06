La Israel-Premier Tech cambierà nome e bandiera è ufficiale | Ci allontaniamo dall’identità israeliana Saluta anche il presidente-fondatore
La Israel-Premier Tech non esisterà più. O meglio, cambierà totalmente la propria identità: via ogni riferimento a Israele, cambio nome, cambio bandiera. “Abbiamo deciso di rinominare il team e rinnovare il marchio, allontanandoci dall’attuale identità israeliana “, si legge in una nota ufficiale sul sito del team ciclistico, che fa anche sapere che il presidente dell’organizzazione, il milionario sionista Sylvan Adams, saluterà a partire dal 2026 e “non parlerà più a nome del team, per concentrarsi sul suo ruolo di presidente del Congresso ebraico mondiale”. Il team era finito al centro di numerose polemiche negli ultimi mesi, in particolare durante la Vuelta di Spagna 2025, dove erano state numerosissime le proteste contro il genocidio a Gaza e contro la presenza della squadra israeliana nella competizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
