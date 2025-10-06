La grande occasione di Novak Djokovic | senza Sinner e Alcaraz va a caccia del 1000 n 41 in carriera

Oasport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il serbo Novak Djokovic sulla carta pare avere la strada, se non spianata, quantomeno in discesa verso la semifinale dell’ ATP Masters 1000 di Shanghai: il balcanico affronterà negli ottavi lo spagnolo Jaume Munar ed eventualmente nei quarti uno tra il canadese Gabriel Diallo ed il belga Zizou Bergs. Dopo il ritiro di Jannik Sinner, nell’ ultimo spicchio di tabellone il favorito per raggiungere il penultimo atto è il danese Holger Rune, l’unico che potrebbe impensierire il serbo sulla strada verso l’atto conclusivo del torneo cinese. Nella parte alta del main draw, dopo il forfait di Carlos Alcaraz a tabellone compilato, il favorito per raggiungere l’ultimo atto è il tedesco Alexander Zverev, il quale però potrebbe doversi guardare prima da Lorenzo Musetti e poi dall’ australiano Alex de Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it

la grande occasione di novak djokovic senza sinner e alcaraz va a caccia del 1000 n 41 in carriera

© Oasport.it - La grande occasione di Novak Djokovic: senza Sinner e Alcaraz va a caccia del 1000 n. 41 in carriera

In questa notizia si parla di: grande - occasione

Mariam Metwally, prima pallavolista col velo (con 60mila follower): “L’Italia è la mia grande occasione

Padova va di corsa: la grande occasione dell'estate per le due nuove linee tranviarie

La sua grande occasione è stata un "corridoio lavorativo": un percorso di selezione e formazione che, dall'Uganda, le ha permesso di essere assunta da un'azienda nel nostro Paese

La grande occasione di Novak Djokovic: senza Sinner e Alcaraz va a caccia del 1000 n. 41 in carriera - Il serbo Novak Djokovic sulla carta pare avere la strada, se non spianata, quantomeno in discesa verso la semifinale dell'ATP Masters 1000 di Shanghai: il ... Secondo oasport.it

grande occasione novak djokovicPronostico Hanfmann-Djokovic 5 Ottobre: Terzo Turno ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Domenica 5 Ottobre, per giocare il terzo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Hanfmann- Si legge su bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Occasione Novak Djokovic