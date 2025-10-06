La grande occasione di Novak Djokovic | senza Sinner e Alcaraz va a caccia del 1000 n 41 in carriera
Il serbo Novak Djokovic sulla carta pare avere la strada, se non spianata, quantomeno in discesa verso la semifinale dell’ ATP Masters 1000 di Shanghai: il balcanico affronterà negli ottavi lo spagnolo Jaume Munar ed eventualmente nei quarti uno tra il canadese Gabriel Diallo ed il belga Zizou Bergs. Dopo il ritiro di Jannik Sinner, nell’ ultimo spicchio di tabellone il favorito per raggiungere il penultimo atto è il danese Holger Rune, l’unico che potrebbe impensierire il serbo sulla strada verso l’atto conclusivo del torneo cinese. Nella parte alta del main draw, dopo il forfait di Carlos Alcaraz a tabellone compilato, il favorito per raggiungere l’ultimo atto è il tedesco Alexander Zverev, il quale però potrebbe doversi guardare prima da Lorenzo Musetti e poi dall’ australiano Alex de Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it
