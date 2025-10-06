La grande famiglia dei Vigili del Fuoco perde una sua colonna
Lutto nella grande famiglia dei Vigili del fuoco. All'età di 57 anni è morto Domenico Baroni, stimato operatore del 115 dalla carriera luminosa. A stroncarlo è stato un male incurabile con il quale ha combattuto fino alla fine. L'addio ai suoi cari è avvenuto nella sua casa di Boara Pisani. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
La grande famiglia dei Vigili del Fuoco perde un suo "cavallo vincente" - Oggi, 6 ottobre, nella sua abitazione di Boara Pisani, circondato dall'affetto della moglie e della figlia si è spento Domenico Baroni, 57 anni, protagonista di una carriera esemplare, mai domo, sempr ... padovaoggi.it scrive
