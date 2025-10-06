G reta Thunberg è stata rilasciata oggi insieme ad altri 78 attivisti della Global Sumud Flotilla, l’iniziativa internazionale per aiuti umanitari a Gaza che ha scombussolato la politica, quasi più di quello che sta succedendo in quel territorio ormai distrutto. Gli attivisti erano stati arrestati il primo ottobre dalle forze israeliane mentre cercavano di sfidare il blocco navale imposto da Israele sulla Striscia, suscitando una forte attenzione e preoccupazione mediatica internazionale. Israele blocca l’impresa della Global Sumud Flotilla: il fermo di Greta Thunberg X Rilasciata Greta Thunberg: tra fame e cimici, il racconto della prigionia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La giovane ambientalista è stata rilasciata dopo cinque giorni di detenzione in Israele