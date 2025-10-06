La frazione sotto choc | Non c’è più un posto dove riunirsi o fare attività Chiuso anche l’unico bar

di Laura Valdesi MONTEPULCIANO "Non avevamo le telecamere di sorveglianza ma nell'ultimo direttivo era stato detto di chiedere qualche preventivo, dopo alcuni episodi. Anche se non sembravano gravi, atti vandalici", spiegano all'Auser in via della Resistenza ad Abbadia di Montepulciano. I teli rotti di alcuni gazebo, una porta della cucina forzata facendo sparire alcolici e una cassetta degli attrezzi. Dopo il rogo che ha reso inagibile l'intera Casa del popolo della frazione di Montepulciano che conta circa 1800 residenti, si ragiona sull'accaduto. E sulle gravi conseguenze di un incendio sul quale potrebbe allungarsi l'ombra del dolo.

