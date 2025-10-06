La forza di una donna trame turche | Nezir da ancora una volta prova della sua cattiveria

Superguidatv.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi pensava che Nezir Korkmaz avesse già dato prova della sua cattiveria dovrà presto ricredersi. Quello che farà il nemico numero 1 di Sarp Çe?meli nelle prossime puntate La forza di una donna lascerà davvero tutti senza parole. A farne le spese sarà Azmi Denizer, che riceverà dal perfido Nezir un ordine spiacevole. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme le news della dizi turca Kadin. Anticipazioni turche La forza di una donna: Nezir vuol vendicarsi di Sarp. Tra Sarp e Nezir non corre certo buon sangue, e questo i fans de La forza di una donna lo sanno ormai fin troppo bene. Proprio il desiderio di vendetta di Nezir (che ritiene Sarp responsabile della morte del figlio Mert) lo spingerà a dare rodine ai suoi uomini di rapire Bahar e i suoi figli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

la forza di una donna trame turche nezir da ancora una volta prova della sua cattiveria

© Superguidatv.it - La forza di una donna, trame turche: Nezir da (ancora una volta) prova della sua cattiveria

In questa notizia si parla di: forza - donna

La forza di una donna: trama della nuova serie turca emozionante

La forza di una donna anticipazioni 16 luglio: Doruk salva Bahar dal carcere!

La forza di una donna, Bahar indaga su Sarp: la suocera Jülide scompare

forza donna trame turcheLa forza di una donna, trame turche: Piril tenta il suicidio - Piril tenterà il suicidio nelle prossime puntate La forza di una donna. Scrive superguidatv.it

La forza di una donna trame turche, Hatice non ce la fa: 'Ora del decesso 12:37' - Hatice non riuscirà a superare le conseguenze dell’incidente e perderà la vita in ospedale. Riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Forza Donna Trame Turche