La forza di una donna trame turche | Nezir da ancora una volta prova della sua cattiveria

Chi pensava che Nezir Korkmaz avesse già dato prova della sua cattiveria dovrà presto ricredersi. Quello che farà il nemico numero 1 di Sarp Çe?meli nelle prossime puntate La forza di una donna lascerà davvero tutti senza parole. A farne le spese sarà Azmi Denizer, che riceverà dal perfido Nezir un ordine spiacevole. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme le news della dizi turca Kadin. Anticipazioni turche La forza di una donna: Nezir vuol vendicarsi di Sarp. Tra Sarp e Nezir non corre certo buon sangue, e questo i fans de La forza di una donna lo sanno ormai fin troppo bene. Proprio il desiderio di vendetta di Nezir (che ritiene Sarp responsabile della morte del figlio Mert) lo spingerà a dare rodine ai suoi uomini di rapire Bahar e i suoi figli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

