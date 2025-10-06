La Forza di una Donna | il piano disperato di Sarp per salvare Bahar e i bambini

Nell’episodio di martedì 7 ottobre 2025 de La forza di una donna, la tensione raggiunge il culmine. Dopo giorni di incertezze e minacce sempre più vicine, Sarp si troverà costretto a prendere una decisione estrema per mettere al sicuro Bahar e i loro figli. Il passato torna a bussare alla porta, e questa volta non ci saranno più margini per le esitazioni: l’uomo dovrà agire da solo, anche a costo di rischiare tutto. Le anticipazioni rivelano che Sarp scoprirà nuovi dettagli sul piano di Nezir, l’uomo che continua a tenerlo sotto scacco. Il pericolo si fa sempre più concreto e la casa di Bahar diventa improvvisamente un bersaglio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: forza - donna

