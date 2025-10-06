La forza di una donna anticipazioni | Bahar è su tutte le furie

Il ritorno di Sarp sconvolge profondamente la vita di Bahar nella puntata del 6 ottobre de La forza di una donna. Dopo essere stato nascosto, ora la famiglia e gli amici cercano di spiegare come mai le hanno taciuto la verità. Ma Bahar, ferita dall’inganno, si trova davanti a una decisione dolorosa: ascoltare chi ha mentito o chiudere definitivamente le porte a ogni chiarimento. Il perdono non sembra essere una scelta semplice in questo momento. Negli episodi precedenti abbiamo visto come l’incontro tra Sarp, Bahar e i figli abbia agitato i già precari equilibri familiari. Arif, nel frattempo, soffre in silenzio la distanza che si è creata con Bahar. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it